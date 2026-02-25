Haberler Yaşam Haberleri Yasak aşk cinayetinde ağır müebbet istemi
Giriş Tarihi: 25.02.2026

Yasak aşk cinayetinde ağır müebbet istemi

Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı Turgut Güneş'i (40) ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, koli bandıyla boğarak öldürüp bir araziye gömen Rabia Şarlak (37) ve eşi Ahmet Şarlak (42) hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Rabia Şarlak hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14 yıla kadar hapsini istedi. Ahmet Şarlak hakkında ise 'haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

