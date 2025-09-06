Yasak aşk cinayetle bitti! Başkomiser adli kontrolle serbest bırakıldı

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elisa Park Konutları'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başkomiser Metin Kaya'nın eşi, sosyal medya üzerinden Orhan Öksüm ile tanıştı. İkili daha sonra Kaya'nın evinde buluştu.

Evine gelen Metin Kaya ise eşini ve Öksüm'ü bir arada gördü. Öfkeye kapılan Kaya'ya bıçakla saldıran Öksüm, kafasından vuruldu. Orhan Öksüm, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öksüm'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Metin Kaya, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.