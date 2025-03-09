Yasak aşk trajedisine 25 yıl istemi

"ÇOCUK ODASINA GEÇ"



Sevgilisini aldatırken yakalandığı iddia edilen Nevin B. ifadesinde "Cuma K., 9 yıldır sevgilim. Suat Araz ile mahallede dükkânı olduğu için tanıştık. Bir süre konuştuktan sonra yaklaşık iki buçuk ay önce onunla da sevgili olduk. Cuma K. beni aradı ve eve kargosunun geleceğini söyledi. Ben de kargonun markete bırakılmasını istediğimi söyledim. Sonra sevgilim olan Suat Araz eve geldi. Birlikte kahvaltı yaptık. Bir yakınlaşmamız olmadı. Bir süre sonra kapı çalmaya başladı. Kargocudur diye açmadım. Israrla devam etti, tekmeledi. Sesinden Cuma olduğunu anladım. Suat'a 'Çocuk odasına geç, saklan. Ben onu oyalayacağım, o sırada çıkarsın.' dedim. Montunu alıp odaya geçti ve kapıyı açtım. Cuma, 'Nerede adam? Seninki nerede? dedi. 'Adam yok.' dedim. Sonra direkt balkona geçip aşağı baktı. Suat'ı yerde kanlar içerisinde ben de onunla birlikte gördüm. Sonra evden çıktık. Beni oğlumun yanına bırakmasını söyledim. Bıraktı. Oğluma da 'Eve hırsız girdi, balkondan düştü. Durumu ağırmış.' dedim. Sonra tekrar olay yerine geldim. Cuma bana o arada, 'Seni sevdim. Neden ihanet ettin?" dedi. Suat'ı biz düşürmedik, suçsuzum." dedi.