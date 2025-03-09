Yasak aşk trajedisine 25 yıl istemi

İstanbul Esenyurt'ta 9 yıldır birlikte yaşayan sevgililer Nevin B. İle Cuma K.'nın karıştığı cinayet iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Olay günü işe gidiyorum diyerek evden çıkan Cuma K., bir süre sonra geri döndüğünde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti. Eline silah alıp kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile basıp kapıyı tekmeledi. Bu esnada evde bulunan ve olayın merkezinde olan Suat Araz, paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan karmaşada Araz, balkona çıkarak kurtulmayı denedi ancak talihsiz bir şekilde dengesini kaybedip balkondan düştü. Suat A., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gelen polis ekipleri, evde yaşanan trajik olayı incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayda suç unsuru bulunarak 'kasten öldürme' iddiasıyla Nevin B. ve Cuma K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çift, suçlu bulunarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
"ÇOCUK ODASINA GEÇ"
Sevgilisini aldatırken yakalandığı iddia edilen Nevin B. ifadesinde "Cuma K., 9 yıldır sevgilim. Suat Araz ile mahallede dükkânı olduğu için tanıştık. Bir süre konuştuktan sonra yaklaşık iki buçuk ay önce onunla da sevgili olduk. Cuma K. beni aradı ve eve kargosunun geleceğini söyledi. Ben de kargonun markete bırakılmasını istediğimi söyledim. Sonra sevgilim olan Suat Araz eve geldi. Birlikte kahvaltı yaptık. Bir yakınlaşmamız olmadı. Bir süre sonra kapı çalmaya başladı. Kargocudur diye açmadım. Israrla devam etti, tekmeledi. Sesinden Cuma olduğunu anladım. Suat'a 'Çocuk odasına geç, saklan. Ben onu oyalayacağım, o sırada çıkarsın.' dedim. Montunu alıp odaya geçti ve kapıyı açtım. Cuma, 'Nerede adam? Seninki nerede? dedi. 'Adam yok.' dedim. Sonra direkt balkona geçip aşağı baktı. Suat'ı yerde kanlar içerisinde ben de onunla birlikte gördüm. Sonra evden çıktık. Beni oğlumun yanına bırakmasını söyledim. Bıraktı. Oğluma da 'Eve hırsız girdi, balkondan düştü. Durumu ağırmış.' dedim. Sonra tekrar olay yerine geldim. Cuma bana o arada, 'Seni sevdim. Neden ihanet ettin?" dedi. Suat'ı biz düşürmedik, suçsuzum." dedi.
"SİLAHI KORKUTMAK İÇİN ALDIM"
Cuma K. ise ifadesinde şunları kaydetti: "Eşim Nevin B. ile aramız bir süredir soğuktu. Konuşmak için eve gittim. Bir süre kapıyı dinledim ve bir erkek sesi duydum. Kapıyı çaldım ve tekmeledim. Sonra kapı açıldı. Odalara baktım. Yaşlı bir teyze 'ambulans' diye bağırıyordu. O sırada balkondan aşağı bakınca Suat Araz'ı kanlar içerisinde gördüm. Silahı eğer bir erkek varsa onu korkutmak amacıyla yanıma aldım, suçsuzum." dedi.
SAVCILIK: SAKLANMAK İÇİN KAÇARKEN ÖLDÜ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporunda, ikametin çocuk odası penceresi altındaki köpük basamağının kırılmış olduğu, köpük basamak ile zemin arasındaki mesafenin 565 cm olduğun tespit edildi. Ölü muayene raporunda ise maktul Suat Araz'ın vücudunda, yüksekten düşme ile uyumlu yaralanmaların tespit edildi.
Savcılık tespitlerinde şüpheli Cuma Kurt'un tabanca ile ikametin kapısına dayanıp içeriye girerek elinde tabancayla evde maktulü aradığı, maktulün elinde tabanca olan Cuma Kurt'tan saklanmak için çıktığı pencere camında ayağını bastığı köpüğün kırılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdiği ve Kurt'un ruhsatsız tabanca taşıdığı ve olası kast ile maktulün ölümüne sebebiyet verdiği yer aldı. Şüpheli Nevin Beyazıt'ın da atılı suça iştirak ettiği belirtildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede, Cuma K. ve Nevin B.'nin ayrı ayrı 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla hapsi talep edildi. Fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.