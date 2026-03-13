Yasak bölgede ava 10 bin lira ceza

TBMM Genel Kurulunda, Milli Parklara İlişkin Düzenlemeleri İçeren Teklif kabul edilerek kanunlaştı. Kanuna göre milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "yaban hayatı koruma sahası", "yaban hayatı geliştirme sahası" ve "üretme istasyonu" olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek. Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak.

SAHA BEKÇİLERİ OLACAK

Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek. Söz konusu Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.