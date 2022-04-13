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Giriş Tarihi: 13.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 13.4.2022 14:52

Yasaklı Makak maymunu besleyene para cezası yazıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yasaklı Makak maymunu besleyene para cezası yazıldı

Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezine bir kişinin evinde maymun beslediği ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, evde bulunan maymuna el koyarken sahibine ise para cezası uyguladı.

Kayseri'de bir evde beslenmesi yasak olan maymun tür bulunduğu ihbarı üzerine eve giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, evde buldukları maymuna el koydu. Ekipler, evinde maymun besleyen kişiye ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefet suçundan idari işlem düzenledi. Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan, beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan makak maymunu el konulduktan sonra ekiplerce, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

APARTMAN YAŞANTISI MAYMUNLAR İÇİN UYGUN DEĞİL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Ülkemizde birçok yaban hayvanı için hobi amaçlı besleme izni verilirken maymun türlerine; vahşi bir tür olmaları ve birçok hastalık virüsünü (Aids, kuduz, hepatit) bulaştırma riski taşımalarından dolayı, sahiplenme ve besleme izni verilmemektedir. Doğaları gereği ağaçlık, açık alanda yaşamaları ve hareketli olmalarından dolayı apartman yaşantısı maymunlar için uygun değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızın internet üzerinden satışı yasak olan yaban hayvanlarını satın almamaları ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerine ihbar etmeleri herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Yasaklı Makak maymunu besleyene para cezası yazıldı
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