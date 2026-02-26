Haberler Yaşam Haberleri Yasaklı makak maymunu işyerinden kaçtı: Çatıda yakalandı
İstanbul’da bulundurulması yasak olan rhesus makak maymunu, Fikirtepe’de tutulduğu iş yerinden kaçarak çatı ve balkonlarda gezinmeye başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler maymun yakalayarak koruma altına aldı.

Olay, Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, bir maymunun apartmanların çatı ve balkonlarında gezindiğini fark etti. Durumu yetkililere bildiren bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler ve kolluk kuvvetleri, yaptıkları çalışma sonucunda makak maymununu saklandığı yerde yakalayarak koruma altına aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yetkililer, egzotik ve yasaklı türlerin izinsiz şekilde bulundurulmasının hem hayvan sağlığı hem de toplum güvenliği açısından risk oluşturduğunu kaydetti. Maymunu iş yerinde bulundurduğu tespit edilen kişi hakkında idari işlem uygulanırken, olay Kadıköy ilçesinde kısa süreli şaşkınlığa yol açtı.

