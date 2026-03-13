Yasaklı saatlerde alkol satışı yapanlara polis ceza yazacak

AK Parti, alkol firmalarının festivallere, sosyal medya başta olmak üzere internet yayınlarına destek ya da sponsor olmasını yasaklayan yasa teklifini Meclis'e sundu. Yasa teklifinde şu değişiklikler yer alıyor:

SPONSOR ENGELİ: Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara marka, amblem, logo, alamet, işaretleri ya da bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak.

AMBLEM OLMAYACAK: İşyerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında alkollü içki firmalarının isim, amblem, logo ya da işaretleri kullanılamayacak.

GENÇLER KORUNACAK: Fermente alkollü içkiler ile rakı, votka, cin, tekila, kanyak gibi yüksek alkollü distile içkiler aynı markayı kullanamayacak.

ALKOL YASAĞI DENETİMİ: Saat 22.00 ila 06.00 arasındaki perakende alkollü içki satış yasağı denetimleri, merkezi idare yerine mahalli mülki amirlikler tarafından yapılacak. Böylece, denetim süreçlerinin yerinde ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanacak.

CEZALAR: Amaç dışı etil alkolü ticari amaçla kullananlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Belgesi askıya alındığı dönemde üretim, satış ve dağıtıma devam edenlere 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.