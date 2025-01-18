Yasal av rehberi görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bağlıca köyü Bağlar mevkiinde yasal av rehberliği yapan 48 yaşındaki İsmail Alver, av sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu coğrafyada 2 saatlik uğraş sonucu bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan incelemede Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Alver'in cenazesi nakil aracıyla Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.