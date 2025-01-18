Haberler Yaşam Haberleri Yasal av rehberi görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.1.2025 12:56 Son Güncelleme: 18.1.2025 12:58

Yasal av rehberi görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Artvin'de yasal av rehberliği yapan 48 yaşındaki İsmail Alver av sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yasal av rehberi görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bağlıca köyü Bağlar mevkiinde yasal av rehberliği yapan 48 yaşındaki İsmail Alver, av sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu coğrafyada 2 saatlik uğraş sonucu bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan incelemede Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Alver'in cenazesi nakil aracıyla Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yasal av rehberi görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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