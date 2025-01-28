Yaşam azmiyle umut ışığı olan Hilal Pektezel son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi. Annesi Neziha Pektezel'i 12 yaşındayken kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel ile ablası Hatice Karaman oldu.

11 YIL SONRA YÜRÜMEYİ BAŞARMIŞTI

Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra 2022 yılında Mart ayında sol ayağı üzerine basıp yürümeye başlamıştı.

ACI HABERİ GELDİ

Yaşam mücadelesiyle umut ışığı olan 42 yaşındaki Hilal Pektezel'den acı haber geldi. Pektezel, Manisa'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pektezel'in acı haberi sevenlerini ve spor dünyasını yasa boğdu.

MARMARİS'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Pektezel'in cenaze töreni 28 Ocak'ta (Bugün) Marmaris'in Beldibi Mahalle Camii'nde düzenlendi. Cenazeye, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kaymakam Nurullah Kaya, protokol üyeleri ve yakınları katıldı. Hilal Pektezel, cenaze namazının ardından Beldibi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.