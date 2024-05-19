Yaşam Desteği erken kesilmemeli

Bilim insanlarına göre, beyin ölümü gerçekleşmeyen hastaların yaşam desteği kısa sürede kesilmemeli. Independet'te yer alan Journal of Neurotrauma adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmaya göre, ABD'deki 18 travma merkezinde yatmış bin 392 Ağır derecede travmatik beyin hasarı (TBI) hastasının verisi incelendi. Araştırmacılar yaşam desteğinin kesilmesiyle hayatını kaybeden 80 hastayla, benzer şekilde ağır durumda olan fakat desteği kesilmeyen 80 hastayı karşılaştırdı. Analiz sonucunda, yaşam desteği devam eden hastaların çoğunun 6 gün içinde hayatını kaybettiği saptandı. Öte yandan bu hastaların yüzde 42'sinin sağlığına bir dereceye kadar kavuştuğu, birkaçının da eski hayatına geri döndüğü tespit edildi.