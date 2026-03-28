Yaşam öyküsüyle ağlattı

ATV'nin sevilen yarışma programı, ünlü sanatçı Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Şanlıurfalı Nuray Türkmen'in yaşam hikâyesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 14 yaşında görücü usulüyle evlendirilen ve 15 yaşında anne olan Türkmen, yıllarca gördüğü şiddete 3 kızı için katlandığını, hukuk okuyan büyük kızının avukatlık ruhsatını alınca ilk davasının kendisinin boşanma davası olduğunu söyledi. Şimdi kızlarıyla birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyleyen Türkmen, "Büyük kızım avukat olup ruhsatını aldı.

Bir gün olayların üstüne eve gelip beni o halde görünce 'Ruhsatı aldım, seni boşatacağım' dedi. İlk müvekkili bendim. Kızlarım bir şefkat, baba sevgisi, baba desteği göremediler ama bir o kadar çok güçlüler, hiçbir zaman yoksunluğu hissetmediler. Güzel bir kafemiz var, iki şubeli. Kızlarla beraber dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Daha çok kadınlara yönelik, çalışanlarımız da hep kadın. Yeniden yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Türkmen, 200 bin lira değerindeki soruya yanlış cevap verince, 50 bin lira ile yarışmadan ayrıldı.