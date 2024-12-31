Yaşanan kazalar uçak fobisini tetikledi! Psikolog Kerem Gümüş, uçak korkusu ile baş etmenin yollarını anlattı

Travmatik olaylar sonucunda uçuş korkusunun gelişebileceğini aktaran Gümüş, "Bu fobi, uçuş sırasında uçak kazası, uçağın düşmesi, yükseklik korkusu, kapalı alanda olma korkusu gibi birçok farklı hislerin etkisiyle kaynaklanabilir. Yakınlarını uçak kazında kaybedenler ya da bu tür olaylara ait görüntüleri izleyen kişilerde de benzer fobiler ortaya çıkabilir. Birebir kazayı yaşayanlarda ise travma sonrası stres bozukluğu görülür." Dedi. Öte yandan son dönemlerde meydana gelen kazaların mevcut korkuları tetiklediğini vurgulayan Gümüş, "Özellikle panik atak yaşayan kişiler için uçağa binmek neredeyse imkânsız hale geliyor. Uçuş korkusu, genellikle bilinmezlikten, kontrolü kaybetme hissinden ve ölümle yüzleşme korkusundan kaynaklanır. Bunun üzerine kişinin uçak kazalarını haberlerde detaylı bir şekilde irdelemesi, okuması, videoları izlemesi olumsuz duyguları daha da körükleyerek, kişilerin güven duygusunu zedeler. Panik atak yaşayan kişilerde ise bu durum, yoğun kaygı ve fiziksel belirtilerle (çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, uçağa binmekten kaçınma gibi) birleşerek uçağa binme fikrini dayanılmaz kılabilir" ifadelerini kullandı.

UÇAK KORKUSUNUN ÜSTESİNDEN NASIL GELİNİR?

Bu korkunun üstesinden gelmek için öncelikle bireylerin korkularını anlaması ve kabul etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gümüş, "Profesyonel psikolojik destek, özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) yöntemleri, uçuş korkusunun altında yatan yanlış inanışların ve düşünce kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olan en etkili yöntemlerden biridir. Kişinin uçak ile ilgili olumsuz düşüncelerine odaklanarak, konuyla ilgili daha sağlıklı yorumlar yapmasına vesile olur. Ayrıca, kişilerin uçuş süreci hakkında bilgi edinmesi, kontrol duygusunu arttırır ve güven duygusunu pekiştirir" şeklinde konuştu.

UÇAKLA SEYAHAT EN GÜVENLİ ULAŞIM YOLLARINDAN BİRİDİR

Uçağın en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olduğunun altını çizen Gümüş, "Uçaklarla ilgili olumsuz yorum içeren yazı, görsel ve videolardan uzak durulmasını öneriyorum. Özellikle sosyal medya detoksu yapsınlar. Felaket senaryoları, korkularımızı beslediği için uçağa olan bakış açımızı olumsuz etkiler. Korkularımız hayatımızı olumsuz etkiler gibi gözükse de onlarla yaşamayı ve baş etmeyi öğrenmeliyiz" diye konuştu.