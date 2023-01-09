Yaşar Nabi Nayır Kimdir? Yaşar Nabi Nayır Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Yaşar Nabi Nayır kimdir sorusunun cevabı için ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekmekte. 25 Aralık 1908 'de Üsküp 'te dünyaya gelen Yaşar Nabi Nayır, yaşadığı süre boyunca birçok esere imza atmıştır. Yaşar Nabi Nayır hayatı boyunca yazarlık üzerine yoğunlaşsa ve çalışsa da, bir dönem bankacılıkta yapmıştır. İlk dönemlerde şiirler yazsa da, ilerleyen dönemlerde diğer yazı şekillerine de merak salmış bir yazardır. Uzun bir yaşam süren yazar Yaşar Nabi Nayır 'ın Şiirleri ve Eserleri oldukça fazladır. Okuyucusunu, şiir anlayışı ve edebi kişiliğiyle kendisine çekerek insanlarda merak oluşturmayı başarmıştır. Yaşar Nabi Nayır 'ın kimdir sorusunun ayrıntılı cevabını aşağıda görebilirsiniz.

Yaşar Nabi Nayır Kimdir?

Yaşar Nabi Nayır, Üsküp 'te doğup 1929 'da Galatasaray Lisesini bitirmiştir. Ulus gazetesi, Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu gibi yerlerde çalışmış ve aynı zamanda bir dönem de bankacılık yapmış bir yazardır. Yazmaya başladığı ilk zamanlar şiirle uğraşmıştır. Ve ilerleyen zamanlarda Yedi Meşale Topluluğu 'nun kurucuları arasında yerini almıştır. Fakat bunun yanı sıra hiç aksatmadan yayınladığı bir dergisi vardır. Bunun adı da Varlık dergisidir, tamı tamına 48 yıl hiç aksatmadan bu dergiyi yönetmiştir.

Yaşar Nabi Nayır Şiirleri, Eserleri ve Şiir Anlayışı

Hayatının ilk dönemlerinde şiirler yazmıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda şiirlerden çok öykü, roman, oyun ve deneme türlerinde eserler vermeye devam etmiştir.

Şiirleri:

Kahramanlar (1929)

Onar Mısra (1932)

Kahramanlar (1970)

Romanları:

Bir Kadın Söylüyor (1931)

Adem ile Havva (1932)

Öyküleri

Bu da Bir Hikayedir (1935)

Sevi Çıkmazı (1935)

Oyunları:

Mete (1933)

İnkılap Çocukları (1933)

Beş Devir (1933)

Köyün Namusu (1933)

Denemeleri:

Balkanlar ve Türklük (1936)

Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (1937)

Nereye Gidiyoruz (1948)

Yıllar Boyunca (1959)

Atatürkçülük Nedir (1963)

Atatürk Yolu (1966)

Edebiyat Dünyamız (1971)

Değişen Dünyamız (1973)

Çağımıza Ters Düşenler (1975)

Yaşar Nabi Nayır Edebi Kişiliği