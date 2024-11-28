Yasaya uymayan CHP’li belediyeye vatandaşlardan tepki: Haddinizi bilin

Türkiye'de kronik hale gelen sokak hayvanları sorununu çözmek amacıyla meclisten sokak hayvanları yasası geçmişti. Ancak, başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, bu yasaya karşı duruş sergilemiş ve çözüm önerisi sunamamıştı. CHP'li belediyeler de, vatandaşların taleplerine kulak tıkamış ve Genel Merkezin politik anlayışını sorumlu oldukları il, ilçe ve beldelerde sürdürmüştü.





HAYVANLARI BARINAKLARA ALMAK YERİNE SOKAKTA BESLEDİLER

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan sokak hayvanları sorununu çözmek amacıyla "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında belediyelere, sahipsiz hayvanların barınaklara alınarak bakım ve korunmasını sağlama yükümlülüğü getirilmişti. Ancak Mamak Belediyesi, yasanın bu hükmüne aykırı bir şekilde, hayvanların sokakta beslendiği bir video paylaştı. Belediyenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Zorlu hava koşullarında sokaktaki can dostlarımız da mücadele ediyor. Bizler, onların sessiz çağrılarını duyuyor ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. Birlikte yaşadığımız bu dünyada, her cana sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuz." Paylaşıma vatandaşlardan sert tepkiler geldi.





BELEDİYELERİN GÖREVİ: BARINAK VE DENETİM

Yürürlükteki yasa, belediyelere sahipsiz hayvanların barınaklara alınmasını ve burada gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle saldırgan ya da hastalıklı hayvanların kontrol altına alınması ve gerekirse uyutulması yasanın temel hükümleri arasında. Ancak, Mamak Belediyesi'nin sokakta besleme politikasının bu yükümlülükle çelişiyor.

SOKAK KÖPEKLERİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Son yıllarda Türkiye genelinde sokak köpeklerinin neden olduğu saldırılar artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2022 yılında 150.000 kişi köpek saldırıları nedeniyle kuduz aşısı yaptırırken, bu sayı 2023 yılında %10 artarak 165.000'e yaklaştı. 2024 yılında da saldırı vakalarında düşüş olmadığı ifade ediliyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, saldırılardan en çok etkilenen gruplar arasında.





İLK GÜNDEN BERİ YASAYI UYGULAMIYORLAR

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa mecliste kabul edildikten sonra, başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, yönettikleri belediyelerde bu yasayı uygulamayacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda, CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de kendilerini hayvansever olarak tanıtan bir grupla birlikte çektiği bir videoda, "Kedi-köpek toplatıldı" şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurgulamıştı. Video "'Kedi-köpek toplatıldı' şeklinde çıkan haberler asılsızdır. İtibar etmeyiniz!" notuyla belediyenin resmi hesabından paylaşılmıştı. Bu açıklama, yasaya karşı bir duruş sergilendiğini göstermişti.





VATANDAŞLARDAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAĞDI ''HADDİNİZİ BİLİN! YASAYA UYUN VE GÖREVİNİZİ YAPIP O KÖPEKLERİ TOPLAYIN!''

Sokak hayvanlarının belediye personelince sokakta beslendiği görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Hakan Hamdi Ünal: Yuh artık. Kanundan bihaber belediye olur mu? Oluyormuş.

Anıl Gökhan: Bir daha Mamak'ta Veli Gündüz Şahin'e oy yok. Aynı şekilde de Ankara'da Mansur Yavaş'a oy yok.

Safiye Küçük: Sizin bu sevdanız yüzünden biz parklarda sokaklarda yürüyemiyoruz. Mamak'ın göbeğinde Ege Mahallesi'nde köpekler cirit atıyor ve çoğu saldırgan.

Mustafa Çağlı: Sokaktaki köpekleri toplamayan, itperestlere teslim olmuş başkanlar seçim zamanı kampımıza gelmesin. Mamak'ta Veli, Ankara'da Mansur; size oy verdim ama artık oy yok. Utanın bence!





Ertuğrul Turhan: Bu, halkla inatlaşmak! "Canınızın, geleceğinizin ve hatta vergilerinizin hiçbir değeri yok, zerre umurumuzda değilsiniz." demek. Devlete kafa tutmak! "Yasa mıymış, görev miymiş, hiçbirini tanımıyorum, uygulamıyorum." demek! Haddinizi bilin! Yasaya uyun ve görevinizi yapıp o köpekleri toplayın!

Şerif Sundu: Sokaklarda köpekleri beslemeyin. İnsanları ısırıyorlar. Belediye vatandaşları için hizmet eder. Köpekleri barınaklara toplayın.

Haydar Liman: İlçenizde her gün onlarca köpek ısırma vakası yaşanıyor. Hatta çocuk ölümlerine kadar varabilen olaylar söz konusu. Siz köpekleri toplayıp barınağa götüreceğinize mama dağıtıyorsunuz. Acaba ihale ettiğiniz kadar mama dağıtıyor musunuz, yoksa arada "kaçaklar" mı var?

Ayşegül Hekim: Bir ay bile olmadı; Ankara'da başıboş köpekler yüzünden etleri koparılan profesörün yaşadığı acı hâlâ taze. Hemen ardından, 13 yaşındaki bir çocuğun parçalanan bedeni yüzünden yoğun bakımda yatması haberleri geldi. Halk başıboş köpek istemiyor. Nasıl bu kadar kör ve sağır olabiliyorsunuz?