Yasemin Çiçeği Nasıl Çoğaltılır? Dalından ve Kökünden Yasemin Çiçeği Çoğaltma Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Akdeniz ve Ege bölgesinde sık rastlanan yasemin çiçeği dünya genelinde en yaygın yetiştirilen çiçeklerden biridir. Güzel görünümü ve kolay bakımı ile kişilerin yetiştirme esnasında yoğun zevk duymasını sağlar. Oleaceae familyasına ait bir bitki türü olan yasemin çiçeğinin habitatı seyrek ve dağınıktır. Sıcaklığa dayanıklıdır, ancak 0 derecenin altına düşen sıcaklığa karşı savunmasız kalabilirler. Dalları yeşil ve köşeli olarak karakterize edilir. Yaprak görünümü ise tüysüz ve kenarları tamdır. Çiçekleri beyaz, pembe ve sarı renklerden oluşmaktadır. Peki, yasemin çiçeği bakımı ve faydaları nelerdir? Yasemin çiçeği nasıl çoğaltılır? Yasemin çiçeği çeşitleri nelerdir? Yasemin çiçeği özellikleri nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

YASEMİN ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Dünya genelinde jasminum adı ile tanınmakta olan yasemin çiçeği, pek çok bitkiye göre suyu seven bir bitkidir. Bu nedenle özellikle sıcak havanın hâkim olduğu yaz aylarında sulama sıklığı arttırılmalıdır. Bu dönemlerde 2 haftada bir sulama suyuna besin takviyesi eklenerek daha sağlıklı büyümesi teşvik ettirilebilir. Kış aylarında ise toprağın hafif nemli olması çiçeğin su ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Direk güneş ışığına bırakmamakla birlikte çiçeğin her bölgesinin güneş alması önemli bir detaydır. Işık onlar için yaşam kaynağıdır aksi takdirde yapraklarında solma ve kararmalar kaçınılmaz olabilir. Rüzgardan korumak ve kış aylarında 14 derecenin altına düşen sıcaklıklardan korumak gerekir. Kışın aşırı sıcaklığa maruz kalması durumunda yasemin bitkisi yapraklarında bitlenme meydana gelebilir. Bu nedenle kışın kapalı balkonda muhafaza etmeniz daha faydalı olacaktır.

YASEMİN ÇİÇEĞİ FAYDALARI

Yapılan bazı araştırmalar göre Yasemin bitkisinin zihinsel uyanıklığı ve dikkati arttırmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı araştırmalara göre yasemin çiçeğinin koklamanın dikkati arttırdığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Diğer araştırmalar ise yasemin çiçeğinin konsantrasyonu etkileme gibi bir özelliği bulunmadığı yönünde. İşte yasemin çiçeğinin diğer faydaları ise şu şekildedir;

Göğsü yumuşatır ve gevşemeye yardımcı olur.

İdrar söktürücüdür aynı zamanda kabızlığa iyi gelir.

Cinsel isteği arttırır.

Şiddetli ishale bağlı mide ağrısına (dizanteri) iyi gelir.

Hepatit ve siroz gibi karaciğer sorunlarına iyi geldiği düşünülür.

Bu kullanım alanları yasemin çiçeğinin etkisini değerlendirmek için yeterli olmamakla birlikte kanıtlanması bakımından daha fazla araştırmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

YASEMİN ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Yasemin çiçeği muhteşem kokusu ile özellikle parfüm ve cilt bakım ürünlerinde kendine yer edinmiş bir çiçektir. Genelde sarı ve beyaz rengi bulunan yasemin çiçeğinin mor ve pembe gibi renkleri de vardır. Dünya genelinde neredeyse 200 çeşit yasemin türü olmakla birlikte yetiştirme konusunda bu kadar ısrarcı davranılmasının nedeni her tip toprakta yetişiyor olmasıdır. Çiçekleri haziran ve eylül ayları arasında açmaktadır.

YASEMİN ÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ

Ham bahçe hem de ev bitkisi olan yasemin çiçeğinin Asya, Avrupa ve Afrika'da 200 türüne rastlamak mümkündür. Ilımlı ve hoş yasemin çiçeğinin bilinen çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkün;

Jasminum angulare

Jasminum auriculatum

Jasminium Beesianum

Jasminum Nitidum

Jasminum Nudiflorum

Jasminum Pubescens

Jasminum Rex

Jasminium Azoricu

Jaminium Grandiflorum

Jasminium azoricum

Jasminum sambac

Jasminum Nudidlorum

YASEMİN ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Yasemin çiçeğini çoğaltmak için yaz aylarının sonuna doğru çelikler üretilir. Çelik bitki ya da yaseminden köklendirmek için alınan parça olarak tanımlanır. Çelik alma esnasında keskin bir makas kullanmak oldukça önem taşımaktadır. Çoğaltma işlemini gerçekleştirmek için bitkinin tepe kısmından 1015 cm uzunluğunda çelik kesilir ve su içine bırakılarak 4 hafta köklenmesi için beklenir Ayrıca isteğe göre aspirin köklendirme hormonu kullanabilir ve böylelikle köklenme işlemini hızlandırabilirsiniz.

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