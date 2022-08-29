Yasemin Yılmaz kimdir, nereli? Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni jürileriyle ekranları sarsmaya devam ediyor. Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu yanında iki jüri daha eklendi ve sezon boyunca bu jürilerle yarışmaya devam edilecek. Yeni katılan jüriler arasında Yasemin Yılmaz göze çarpıyor. Vatandaşlar Yasemin Yılmaz kimdir sorusunu yöneltiyor. Peki, Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar