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Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:06

Yasemin Yılmaz kimdir, nereli? Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

TV8 ekranlarında Doya Doya Moda fırtınası esmeye başladı. Bu sezon yeni jürileriyle ekranlara gelen moda programı, gündüz kuşağının en çok izlenilen yapımları arasında yer aldı. Yeni Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kimdir sorusu sürekli olarak aratılıyor. Seren Serengil yerine yarışmaya dahil olan modacı için Yasemin Yılmaz kaç yaşında sorusu soruluyor. Peki, Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

Yasemin Yılmaz kimdir, nereli? Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni jürileriyle ekranları sarsmaya devam ediyor. Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu yanında iki jüri daha eklendi ve sezon boyunca bu jürilerle yarışmaya devam edilecek. Yeni katılan jüriler arasında Yasemin Yılmaz göze çarpıyor. Vatandaşlar Yasemin Yılmaz kimdir sorusunu yöneltiyor. Peki, Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar

YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

27 Yaşında olan yeni Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz, Türkiye'de ve dünya genelinde onlarca defileye katılmış bir modacıdır. Önemli isimlerle çalışan Yasemin Yılmaz, tasarımlarıyla son yıllarda kendini sürekli olarak gösterdi. 2020 yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı ödülünü aldı.

YASEMİN YILMAZ EVLİ Mİ?

Yasemin Yılmaz özel hayatını saklı tutmasına rağmen bekar olduğu bilinmektedir.

DOYA DOYA MODA YENİ SEZON JÜRİLERİ KİM?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Yasemin Yılmaz kimdir, nereli? Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kaç yaşında?
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