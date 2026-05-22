Yasemin’in katiline 22,5 yıl hapis cezası

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni oturdukları sitenin yangın merdiveninde bıçaklanmış halde bulunmuştu. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucu, küçük kızını öldürdüğü tespit edilen kuzeni M.Ç. ile yakınları 17 yaşındaki İ.Y.T. hakkında dava açıldı. Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde davayla ilgili karar duruşması görüldü. Kapalı yapılan duruşmada, Yasemin'in ailesi sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada, sanıkların ve avukatların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme kararını vermek amacıyla ara verdi. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Yasemin'in katili kuzeni M.Ç.'nin "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, yargılanan M.Ç.'nin kuzeni 17 yaşındaki İ.Y.T.'nin ise, üzerine isnat edilen suçtan somut delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

