Yasin Suresi Duası: Yasin- Şerif Suresinin Ardından Okunacak Dua Ve Türkçe Anlamı

Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam dini açısından büyük önem taşıyan ve Mekke döneminde indirilmiş olan bu sure Kuranı Kerim'in kalbi olarak bilinmekle beraber duaların kabulü için de okunmaktadır. 83 ayetten oluşan Yasin-i Şerif'in okunmasının ardından yapılan ibadetin kabulü için Yasin Suresi duası Müslümanlar tarafından okunması ibadetin kabulü açısından önem taşımaktadır. Haberimizin devamında yer alan Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

YASİN SURESİ FAZİLETLERİ

Kur'ân-ı Kerîm'in 36. Suresi olarak bilinen ve 83 ayetten oluşan bu sure İslam dinin tüm temellerini içerisinde barındırmaktadır. Bu suresinin diğer surelerden daha fazla okunuyor olmasının nedeni olarak ise İslam dininin son peygamberi olan Hz. Muhammed'in sözleri olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Yasin Suresi ile ilgili olarak "Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." İfadelerini kullanmıştır.

Bu surenin okunmasının hemen ardından ise ibadetin kabulü, günahların affı ve en önemlisi de Allah rızası için bazı dualar edilerek ibadetin sevabına sevap katılmaktadır. Yasini Şerif ile ilgili olarak yine söylenen sözler arasında "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" sözleri yer almaktadır.

Bu sureyi ölülerin ruhuna bağışlamak da oldukça sevap olsa da en önemlisi yaşarken insanların onun manasını anlayarak ve emirlerine uyarak okumalarıdır. Haberimizin devamında yer alan Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua ile Yasin Suresi duası ile ibadetinizin kabulü için dua edebilirsiniz…

YASİN SURESİ'NİN ARDINDAN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin yarabbel alemiyne veselemun alel mürseliyne velhamdülillahi rabbil alemin.

YASİN SURESİ DUASI

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla

Yasin suresinin hurmetine dualarımızı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur. Ey Rabbil Alemin! Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

EL FATİHA