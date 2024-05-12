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Giriş Tarihi: 12.5.2024

16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege Özel'i silahla vurarak öldürdü, bir arkadaşını ise yaraladı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Asrin Ege Özel'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
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