Yaşlanmada kırılgan eşik 75

Kanada'da bulunan Dalhousie Üniversitesi'nden uzmanlar, yaşlanma dönemindeki hasar ve onarım dengesi üzerine bir çalışma yaptı. Araştırmacılar, sağlık verileri uzun yıllar boyunca takip edilen 12 bin 920 kişinin kayıtlarını analiz etti. Verilerle yeni bir matematiksel model geliştirildi. Buna göre araştırmacılar, insan vücudunun yaş ilerledikçe hastalıklardan ve yaralanmalardan toparlanma kapasitesini matematiksel modellerle inceledi. Bulgular, 73–76 yaş aralığında dayanıklılığın belirgin şekilde azaldığı bir "kırılganlık eşiği" olabileceğini gösteriyor.