Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 27.03.2026 23:15

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki şahıstan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Özer Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. (65) isimli şahıstan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Yapılan kontrolde O.G., evin misafir odasındaki yemek masasında oturur vaziyette hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

O.G.'nin yaklaşık 3 ay önce 5 kalp damarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz