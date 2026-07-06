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Giriş Tarihi: 6.07.2026 22:16

Yaşlı adam otluk alanı yakıp kaçtı

İstanbul Avcılar’da yaşlı bir şahıs iddiaya göre otluk alanı yakıp kaçtı. Şahısın otluk alanı yakışı ve kaçış anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yaşlı adam otluk alanı yakıp kaçtı
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Avcılar'da havaların ısınması ile ormanlık ve otluk alanlarda yangın çıkaranlarla ilgili sıkı denetimler sürerken iddiaya göre, Avcılar Ambarlı kavşağına akşam saatlerinde gelen bir şahısın otluk alanı ateşe vererek kaçtığı görüldü.

Alevler bir anda büyürken, adamı gören vatandaşlar tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Adamın yakıp kaçma anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#İSTANBUL

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Yaşlı adam otluk alanı yakıp kaçtı
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