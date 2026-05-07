Yaşlı adama kabusu yaşattı: Önce öldüresiye dövdü, sonra gasp etti

Altındağ ilçesinde iddiaya göre, uyuşturucu madde ve alkol etkisinde olan bir kişi, sokakta gözüne kestirdiği yaşlı adamı bir süre takip etti. Ardından şüpheli yaşlı adamın önünü kesti.

8 BİN LİRASINI GASP ETTİ

Adamı öldüresiye dövüp 8 bin lirasını gasp eden saldırgan, olay yerinden ayrıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Darp edilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, şüpheli, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanarak, gözaltına alındı. Öte yandan, olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

