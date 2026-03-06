Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adamdan haber alınamıyordu: Evine camı kırılarak girildi! Cansız bedeni...
Giriş Tarihi: 6.03.2026 16:27

Yaşlı adamdan haber alınamıyordu: Evine camı kırılarak girildi! Cansız bedeni...

Aksaray’da Mustafa Dönertaş'tan (65) haber alamayan yakınları evine gitti. Camı kırılarak girilen Dönertaş'ın yalnız yaşadığı evde cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı adamdan haber alınamıyordu: Evine camı kırılarak girildi! Cansız bedeni...
Olay, Bayram Baba Mahallesi 3501 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mustafa Dönertaş'tan haber alamayan yakınları, bugün saat 14.00 sıralarında eve gitti. Kapıyı açan olmayınca pencerenin camını kırarak eve giren yakınları, Dönertaş'ı sofra başında hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, Dönertaş'ın öldüğünü belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Mustafa Dönertaş'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Dönertaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Yaşlı adamdan haber alınamıyordu: Evine camı kırılarak girildi! Cansız bedeni...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz