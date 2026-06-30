Yaşlı adamı 72 milyon lira dolandırdılar

İstanbul
'da 83 yaşındaki kişinin 1758 cumhuriyet altınını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcıların Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A. olduğu belirlendi. 29 Haziran'da İstanbul ve Şanlıurfa
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.