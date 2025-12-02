Yaşlı adamı demir çubukla acımasızca katletmişti: O caninin cezası belli oldu! Yapay zeka savunması..

'İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ'

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023 yılı Aralık ayında görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık, Birol Şakir Kaya'nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Sanık Çetin, "Ben bu olayı hiç aileme anlatmadım. Aileme söylemeye korktum. Beni dışlarlar diye kimseye anlatamadım" dedi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken; duruşmada öldürülen Kaya'ın çocukları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Birol Şakir Kaya'nın çocukları, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.