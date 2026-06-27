Yaşlı adamın evine girerek öldürmüştü! Cinayette şoke eden itiraf: ’Bana cinleri musallat etti’

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI ZANLIYI ELE VERDİ
Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuran polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olaydan yaklaşık 6 saat sonra şüpheli Seyit Ali S., Kamberiye Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunda saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
İFADESİNDE CİNAYETİ KABUL ETTİ
Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli, Mehmet Doğan ile ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını anlattı. İfadesine göre yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle Doğan'ın kendisine muska yazdığını belirten zanlı, daha sonra "cinlerin kendisine musallat olduğunu düşündüğünü" öne sürerek yeniden Doğan'ın evine gittiğini ve çıkan olay sırasında tabancayla ateş ederek yaşlı adamı öldürdüğünü söyledi.
ALMANYA'DAN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ŞANLIURFA'YA YERLEŞMİŞTİ
Aslen Nevşehir nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Doğan'ın, Almanya'dan emekli olduktan sonra yaklaşık bir yıl önce Şanlıurfa'ya taşındığı ve kiraladığı evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Doğan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli Seyit Ali S. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.