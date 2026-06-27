Yaşlı adamın evine girerek öldürmüştü! Cinayette şoke eden itiraf: ’Bana cinleri musallat etti’

İFADESİNDE CİNAYETİ KABUL ETTİ

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli, Mehmet Doğan ile ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını anlattı. İfadesine göre yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle Doğan'ın kendisine muska yazdığını belirten zanlı, daha sonra "cinlerin kendisine musallat olduğunu düşündüğünü" öne sürerek yeniden Doğan'ın evine gittiğini ve çıkan olay sırasında tabancayla ateş ederek yaşlı adamı öldürdüğünü söyledi.