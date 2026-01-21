YAŞLI BAKIM SİGORTASI | Tüm sağlık giderleri karşılanacak! Yaşlı bakım sigortasında son durum ne?

2026 yılı için çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatımız ile ilgili çok önemli değişiklikler planlanıyor. Bunlardan birisi de 2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası olacak. Dünyanın birçok ülkesinde benzer uygulamaları olan sigorta Türkiye'de de hayata geçecek. Bu sigorta sayesinde vatandaşların yaşlandıklarında sağlık giderlerini, bakım ve tedavi giderleri karşılanmış ve güvenceye alınmış olacak.
DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR
Sosyal güvenlik sistemine ek olarak devreye girecek bakım sigortası hem sosyal güvenlik üzerindeki yükü azaltacak hem de çalışsın çalışmasın vatandaşlara yaşlandıklarında bir güvence sağlayacak. Bu konunun detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak dünyadaki modeller de inceleniyor.
ÇALIŞMA YAPILIYOR
Uygulanacak model ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu yıl içinde bazı pilot uygulamaları da görmemiz mümkün olabilecek. Mevcut uygulamalara bakıldığında bu noktada vatandaşların belli bir yaşın üstüne geldiklerinde bu sigortaya dahil olmalarını içeriyor.
Sigortaya belli oranda vatandaşların prim ödemesi ve belli oranda devlet katkısı da söz konusu oluyor. Burada devlet katkısı önem kazanıyor. Devlet katkısı zamana yayılacağı ve primlerinde zaman içinde ödenmesi sistemi kolaylaştırıyor.
Sonuçta belli bir yaşa gelince vatandaşların tüm bakım ve tedavi gibi giderleri bu sigorta üzerinden karşılanıyor. Böylece uzun vadeli sigorta, genel sağlık sigortası gibi sistemlere bakım sigortası da eklenmiş olacak.
Önümüzdeki günlerde bununla ilgili detayları da öğrenmiş olacağız.