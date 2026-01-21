YAŞLI BAKIM SİGORTASI | Tüm sağlık giderleri karşılanacak! Yaşlı bakım sigortasında son durum ne?

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Uygulanacak model ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu yıl içinde bazı pilot uygulamaları da görmemiz mümkün olabilecek. Mevcut uygulamalara bakıldığında bu noktada vatandaşların belli bir yaşın üstüne geldiklerinde bu sigortaya dahil olmalarını içeriyor.

Sigortaya belli oranda vatandaşların prim ödemesi ve belli oranda devlet katkısı da söz konusu oluyor. Burada devlet katkısı önem kazanıyor. Devlet katkısı zamana yayılacağı ve primlerinde zaman içinde ödenmesi sistemi kolaylaştırıyor.