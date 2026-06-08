Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Gülsüm Girten (70) ile Hasan Girten (72), evlerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı çiftin vücutlarında herhangi bir darp ve ateşli silah yaralanmasına dair iz bulunmadı. Olay, Dervişiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülsüm Girten ile eşi Hasan Girten'den (72) bir süre haber alamayan komşuları çifti telefonla aradı. Telefonlara cevap verilmemesi üzerine kapı çilingirci tarafından açıldı. Eve girildiğinde yaşlı çift hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ön otopside yaşlı çiftin vücutlarında herhangi bir darp ve ateşli silah silah yaralanmasına dair bulguya rastlanmadı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Girten çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.