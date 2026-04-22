Yaşlı çifti 2 milyon dolandıran sahte savcı yakalandı

Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan E.T ve N.T çiftini telefonla arayarak kendisini savcı gibi tanıtan dolandırıcı, yaşlı çiftinin isimlerinin banka ve kuyumcu soygununda geçtiğini söyledi.

E.T'yi adliye önüne gönderen dolandırıcı, evde yalnız kalan yaşlı kadının kapısına gitti. Kadından evde bulunan altınları istedi. 2 adet Adana burma bilezik, 1 adet beşibiryerde, 2 adet Ajda bilezik, 4 adet yüzük, 10 adet gram altın ve 1 adet altın kaplama kol saatini alan şüpheli kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı çift durumu polise bildirdi.

KILIK DEĞİŞTİRDİ AMA KAÇAMADI

Hemen harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına ait toplam 580 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. Şüphelinin Tahtakale Mahallesi, Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek izini kaybettirmeye çalıştığı, ardından Tuzpazarı çarşısında kalabalığa karıştığı ve bir iş yerinde kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye uğraştığı belirlendi. Şüphelinin 40 yaşındaki H.B olduğunu tespit eden ekipler, Gemlik ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. H.B kıskıvrak yakalanırken, yaşlı çiftin altınları da eksiksiz olarak bulundu ve teslim edildi. Dolandırıcı, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.