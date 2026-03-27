Yaşlı çifti FETÖ yalanıyla dolandıran çeteye ceza yağdı

Konya'da Mustafa K. (75) ve eşi Zübeyde Hanım K.'yı (74) telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve başkomiser olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ'ye karıştı ve kimlik bilgileriniz çalındı, söylediğimiz hesaplara para yatırmanız gerekiyor' diyerek korkuttu. Paniğe kapılan çift, 106 bin TL'yi dolandırıcıların banka hesabına gönderdikten sonra kasada bulunan 1,5 kilo altını da dolandırıcıların verdiği adreste elden teslim ettiler. Dolandırıldığını anlayan çiftin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

SANIKLARA HAPİS VE MİLYONLARCA ADLİ PARA CEZASI

2'si tutuklu 11 sanık hakkında bir yıl ve 10 yıl arasında değişen hapis cezaları ile 18 milyon TL'yi bulan adli para cezaları uygulandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Zeki Kayar'ın kararla birlikte tahliyesine karar verirken olayın planlayıcısı olduğu belirtilen İsmail Takıl'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Takıl, aldığı ceza ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra mahkeme heyetine küfretti. Mahkeme heyeti, Takıl hakkında suç duyurusunda bulundu.