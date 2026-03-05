Yaşlı çifti sokak ortasında darp ettiler: “Dışarı çıkamıyoruz”

Bize doğru geldiğini görünce, eşime bu tarafıma geç dedim. Bana doğru küfür edere gelince kaldırdım elimdeki sopayı ama kuvvetim yetmedi. İki eliyle elimdeki sopayı aldı, koluma kafama vurdu. Başladı beynime vurmaya. Ondan sonra kaçtı. Millet toplaşırken kimin ne yaptığını kimse de göremedi. Herkes ne oldu ne oldu diye soruyor. Kafam kanadı. Ambulans çağırdık. Ondan sonra şikayet ettik. 'Anlaşalım' dedi. Anlaşmadım, çünkü kafam gidiyor. Anlaşsam da anısı olacak. 'Davayı çek' diyor. Nasıl çekeyim. Bana bir şey yapmayacağı garanti mi?