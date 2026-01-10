Yaşlı, engelli ve hastalara büyük yardım! Bakan Göktaş 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynağı duyurdu

Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bakanlık olarak program kapsamında kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek yalnız bırakmadıklarını ve ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını belirtti.

Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.