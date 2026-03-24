Yaşlı kadın 3’üncü kattaki evin camından düşüp hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:35

İstanbul Eyüpsultan'da 3'üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Mustafa KAYA
Olay, sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen nedenle pencereden yer düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLELİ KADININ ALZHEİMER OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Pencereden düştükten sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının Alzheimer olduğunu söyleyen komşuları olayı görmediklerini kaydettiler.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
