Yaşlı kadın 3’üncü kattaki evin camından düşüp hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen nedenle pencereden yer düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLELİ KADININ ALZHEİMER OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Pencereden düştükten sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının Alzheimer olduğunu söyleyen komşuları olayı görmediklerini kaydettiler.