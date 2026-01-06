Yaşlı kadın bahçede ölü bulundu: Oğlunun çaresiz anları yürekleri yaktı!

Bir süre sonra yerde yatan kadını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.