Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadın bahçede ölü bulundu: Oğlunun çaresiz anları yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 19:54

Kocaeli'de tavuklarına yem vermek için bahçesine giden 65 yaşındaki Nurseven Memiş bir süre sonra çevredekiler tarafından yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, annesinin ölüm haberini alan oğlunun çaresizce beklediği anlar yürekleri yaktı.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak bitiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Nurseven Memiş, tavuklarına yem vermek için evine yaklaşık 200 metre konumda bulunan bahçesine gitti.

Bir süre sonra yerde yatan kadını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesinin öldüğü haberini alan Memiş'in oğlu, olay yerine gelince annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Memiş'in oğlu, annesinin başında çaresizce beklediği anlar kameraya yansıdı. Körfez Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla alınan Nurseven Memiş'in naaşı, İlimtepe Körfez Mezarlıklar Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

