Yaşlı kadın dolandırıcılara 3 milyonunu kaptırdı

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan emekli Ayşe T. (82) geçtiğimiz günlerde dolandırıcıların ağına düştü. İddiaya göre dolandırıcılık, WhatsApp üzerinden gönderilen ve üzerinde MİT logosu bulunan sahte bir mesajla başladı. Ardından yaşlı kadını görüntülü olarak arayan şüpheliler, hakkında gizli bir operasyon yürütüldüğünü, adının FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Güven kazanmak için sahte Cumhuriyet Başsavcılığı evrakları, operasyon görüntüleri ve sözde polis sevk fotoğraflarını Ayşe T.'ye gönderen dolandırıcılar, "Dosya gizli, birine anlatırsan tutuklanırsın" tehdidinde bulundu.Paniğe kapılan kadın, evinde bulunan 13 cumhuriyet altını, 5 yarım, 11 çeyrek, 2 burma bilezik, çocuk bilezikleri ve çeşitli ziynet eşyaları olmak üzere toplamda 3 milyon TL değerindeki altını dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıcılar, "Parmak izi incelemesi yapılacak" diyerek yaşlı kadının evine gidip ziynet eşyalarını aldı.Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, yaşlı kadının bankadaki 70 bin dolar parasını ele geçirmenin peşine düştü. Parasının risk altında olduğunu söyleyip "Para, Merkez Bankası'na alındı, koruma altında" yalanıyla yönlendirme yapılan yaşlı kadın, bankayla yaptığı görüşmeden sonra dolandırıldığını anladı.Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada hakkında arama ve el koyma kararı çıkarılan şüpheli Burak S. adresinde bulunamadı. Şahsın firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca dolandırıcılıkta kullanılan telefon hatlarının, farklı kişilerin adına kayıtlı olduğu da belirlendi. Hat sahipleriyle ilgili de ayrı soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.