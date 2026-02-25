Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Olay, Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde bulunan Kaya Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yalnız yaşadığı öğrenilen Hanife Dikmen'den (82) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hanife Dikmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.