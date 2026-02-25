Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 17:42

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Karabük'te meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Hanife Dikmen evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Olay, Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde bulunan Kaya Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yalnız yaşadığı öğrenilen Hanife Dikmen'den (82) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dikmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hanife Dikmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz