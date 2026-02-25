Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Olay, Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde bulunan Kaya Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yalnız yaşadığı öğrenilen Hanife Dikmen'den (82) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.