Yaşlı kadın kılığında sarraf soymaya kalkışan banka çalışanı tutuklandı

Merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda bir sarrafa alışveriş yapma bahanesiyle giren kadın, sarrafın kendisine altınları gösterdiği sırada elindeki taşla kafasına vurup altınları çalmak istedi. Sarrafla ikili arasında yaşanan boğuşma güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli kadın boğuşma sırasında sarrafın yüzüne biber gazı sıktı. Gelen sesler üzerine yardıma koşan komşu esnaf tarafından etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alınırken yaralanan sarraf ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki işlemleri sırasında 35 yaşında banka çalışanı N.Ç olduğu anlaşıldı. N.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.