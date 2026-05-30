Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadına bakımevinde şiddet
Giriş Tarihi: 30.05.2026

Yaşlı kadına bakımevinde şiddet

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yaşlı kadına bakımevinde şiddet
  • ABONE OL

Kayseri'de yaklaşık 20 yıldır şizofreni hastası olan ve oğlu Emre Karanfil ile yaşayan 67 yaşındaki Ayşe Karanfil, kendisinden korkan komşularının şikâyeti üzerine özel bakım merkezine yerleştirildi. Annesinin yıllardır kendi evlerinde büyük bir özenle bakıldığını belirten Emre Karanfil, iddiaya göre bayramın ilk günü annesini ziyarete gittiğinde vücudunda morluklar fark etti. Annesinin başka bir hasta tarafından darp edildiğini öne sürerek polise suç duyurusunda bulunan Karanfil, mahkeme sürecinin devam ettiğini anlattı.

BAŞKA HASTA DARP ETTİ
Annesinin sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten Karanfil, "İlaç dozunu artırmışlar. Böbrek yetmezliği tanısı kondu ve sürekli hasta olmaya başladı. Kuruma girdiğinde yaklaşık 100 kiloydu, şimdi 65-70 kiloya kadar düştü. Annem başka bir hasta tarafından darp edildiğini anlattı. Vücudunda morluklar da vardı adli rapor aldık ve emniyete gidip şikâyetçi olduk. Annem her görüşte 'Beni eve götür' diye ağlıyor, huzurunu kaybetti. Başkalarının kıyafetlerini giydiriyorlar. Annemi oradan çıkarmak için vasisi olmak üzere başvuruda bulundum. Tek isteğim annemin yeniden evine dönmesi. Torunlarını, evini özlüyor" diye konuştu.

#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadına bakımevinde şiddet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA