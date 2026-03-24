Giriş Tarihi: 24.03.2026 07:30

Yaşlı kadına ‘metafizik’ tuzağı: Dolandırıcılardan şaşkına çeviren yöntem!

Sosyal medya üzerinden, kendilerini metafizik uzmanı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen Nazmiye D. 63 bin 500 lirasını kaptırdı.

Batuhan ALTINBAŞ
Sosyal medya üzerinden her gün yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alan dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Nazmiye D. oldu.

Instagram'da gezinirken kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan "Hakan Erkan Official" isimli bir sayfanın reklamını gören yaşlı kadın, merakına yenik düşerek linke tıkladı.

Tıkladığı link üzerinden doğrudan bir WhatsApp hattına yönlendirilen Nazmiye D., burada kendilerini "uzman" gibi tanıtan şahıslarla yazışmaya başladı. Kısa süreli bir ikna sürecinin ardından, şüpheliler çeşitli vaatlerle kadından para talep etti.

Dolandırıcılara inanan Nazmiye D., kendi banka hesabından şahısların hesabına tam 63 bin 500 TL gönderdi.

Aradan geçen iki haftalık sürede parasını geri alamayan ve muhatap bulamayan Nazmiye D., dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu.

