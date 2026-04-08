Yaşlı kadını 5 altın için boğdu

Manisa'da yaşayan İbrahim Böcüne, 31 Mart akşamı eve gelince eşi Mürşide Böcüne'yi (69) holde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. Yaşlı kadının boğazındaki tülbentle boğulduğu, yüz ve boğazında morluklar tespit edildi. Gözaltına alınan eşi İbrahim Böcüne, serbest bırakıldı. Ölen kadının eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin ifadesine başvuran polis, bölgedeki 100 güvenlik kamerasına ait yaklaşık bin 200 saatlik görüntüyü inceledi.

Yapılan incelemede, Mürşide Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah giyimli birinin sokağa girdiği, yarım saat sonra da ayrıldığı tespit edildi. Emrah Arslan (32) olduğu belirlenen şüphelinin, olaydan önce de bölgede keşif yaptığı ve cinayetten bir süre sonra arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 yarım altın bozdurduğu saptandı. Gözaltına alınan Emrah Arslan (32) ile B.A. (20) ve A.Ç.A.'nın (16) evlerinde yapılan aramalarda 60 bin 700 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken B.A. (20) adli kontrol şartıyla salıverildi. Emrah Arslan (32) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.