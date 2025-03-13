Yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Olay, dün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı.Gelen ihbar üzerine adrese giden Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, Melahat Ercan isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Odaların tavana kadar çöp ile dolu olduğunu ve yaşanmayacak halde olduğu gören ekipler, temizlik işleri müdürlüğünden çalışma yapılması için yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin gün boyunca yaptıkları temizlik çalışma sonrası ise, yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıkartıldı. Öte yandan bir süre önce Kastamonu'da yaşayan Melahat Ercan'ın eşini kaybettiği ardından çocukları tarafından İstanbul'a getirilerek kendilerine ait binaya yerleştirildiği öğrenildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Ercan'ın bakımı konusunda çocuklara izin vermediği öne sürüldü.