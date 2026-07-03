Yaşlı kadının katili apartman görevlisi çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Saniye Yaşar (59), geçen 17 Haziran'da evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Yapılan incelemede, yaşlı kadının evinde bulunan altınların da çalındığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada izler, binanın temizlik görevlisi Ömer Matyaroğlu'na (34) çıktı.

ALTINLARI İÇİN ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Matyaroğlu'nun yaşlı kadının 1. kattaki evinin altındaki dairede kaldığı, sıcak havalar nedeniyle dairesinin kapısını açıp sadece demir parmaklıklı kısmı kapatan kadının konuşmalarından, bekar olan öğretmen kızı için altın biriktirdiğini öğrendiği ve cinayeti bu nedenle işlediği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saniye Yaşar'ın katil zanlısının tanıdık çıkması mahallede şok etkisi yarattı. Mahalle sakinlerinden Fatma Yaşar, "Binamızda görevliydi. Meğer katil her gün içimizdeymiş. Biz bilmemişiz katille iç içe yaşadığımızı. Ne kadar da masum duruyordu. Oysa şeytanmış. Tavuk bile kesemeyecek biri gibi görünüyordu" dedi.