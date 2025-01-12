Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadınının ölümüne neden olan sürücü serbest
Giriş Tarihi: 12.1.2025 18:48 Son Güncelleme: 12.1.2025 19:29

Yaşlı kadınının ölümüne neden olan sürücü serbest

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşlı kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Yaşlı kadınının ölümüne neden olan sürücü serbest

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Yeniköy mahallesi'nde yolun karşısına geçen 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, süratle gelen B.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Safiye Esenlikçi, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 Aralık 2024 Pazartesi sabahı İsmet İnönü caddesinde meydana gelen kazada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçen Satiye Esenlikçi, emniyet şeridine vardığı sırada hızla gelen otomobilin hızını kesmeden yaşlı kadına çarptığı görüldü. Ağır yaralanan Satiye Esenlikçi,, Çerkezköy Devlet Hastanesinde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza sonrası sürücünün serbest bırakılmasını kabullenemeyen Satiye Esenlikçi'nin kızı Fikriye Karışan, güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın açıkça görüldüğünü ve annesinin ölümüne neden olan sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Fikriye Karışan, "adalet yerini bulana kadar bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.Birçok ölümlü kazanın yaşandığı İsmet İnönü Caddesinde mahalle sakinleri,ceddede yeterli önlem alınmadığını ifade ederek,caddeye acilen hız kesici kasisler ve trafik ışıklarının konulmasını istediler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadınının ölümüne neden olan sürücü serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA