Yaşlı kadınının ölümüne neden olan sürücü serbest

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Yeniköy mahallesi'nde yolun karşısına geçen 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, süratle gelen B.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Safiye Esenlikçi, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 Aralık 2024 Pazartesi sabahı İsmet İnönü caddesinde meydana gelen kazada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçen Satiye Esenlikçi, emniyet şeridine vardığı sırada hızla gelen otomobilin hızını kesmeden yaşlı kadına çarptığı görüldü. Ağır yaralanan Satiye Esenlikçi,, Çerkezköy Devlet Hastanesinde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza sonrası sürücünün serbest bırakılmasını kabullenemeyen Satiye Esenlikçi'nin kızı Fikriye Karışan, güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın açıkça görüldüğünü ve annesinin ölümüne neden olan sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Fikriye Karışan, "adalet yerini bulana kadar bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.Birçok ölümlü kazanın yaşandığı İsmet İnönü Caddesinde mahalle sakinleri,ceddede yeterli önlem alınmadığını ifade ederek,caddeye acilen hız kesici kasisler ve trafik ışıklarının konulmasını istediler.