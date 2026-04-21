Yaşlı komşularını öldüren karı koca çift tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.04.2026 23:46

Afyonkarahisar'da halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı tartıştıkları yaşlı çifti öldüren karı koca, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. ile Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateşte Bodur çifti ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Cinayeti işleyen karı koca çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#AFYONKARAHİSAR

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
