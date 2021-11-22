Yaşlı ozan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Amansız bir hastalık nedeniyle kaybettiği tek kardeşinin ardından yaktığı ağıtlarla tanınan ve çaresiz dertler üzerine Türkçe-Kürtçe yaktığı ağıtlarla bilinen halk ozanı Emine Afşin (Ema Sazbend) KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya gelen Emine Afşin (92) henüz 1 yaşındayken, Trabzon'da askerlik yapan babasını kaybetti. Babasının şehit olması üzerine yetim büyüyen ve gençliğinde tek erkek kardeşini de amansız bir hastalık nedeniyle kaybeden Emine Afşin babası, kardeşi ve tanıdıklarının acılarını dile getirdiği ağıtlar nedeniyle yöredeki tüm cenazelere çağrılarak ağıt yakması istenirdi.

Halk arasında Ema Sazbend (Ozan Emine) olarak tanınan Emine Afşin, 1972 yılında yaktığı bir ağıtı kasete okuyunca tüm Türkiye'de tanındı. Emine Afşin, "Bir bayram günüydü, oğlum Aşık Fani'nin evinde okumuştum. Orada ben ağıt yakarken Arif Sağ da bağlama çalıyordu. Birileri kaseti İstanbul'a götürüp plak yapmış. Ses benim ama adımı bilmedikleri için Gülizar Han adını yazmışlar. Uzun bir süre sonra haberim oldu. Bizim ailede dengbejlik, âşıklık bir gelenektir. Ben de bu yoldan giderek sürdürdüm ama sesime sahip çıkamadım. Oğullarım kaset çıkarmama veya radyo, televizyon programlarına çıkmama izin vermedi. Türkiye'den, Avrupa'dan çok teklif geldi ama gitmedim" demişti.

Küçük yaşta evlendiği kocası vefat edince yakınlarından gelen kayınıyla evlenmesi yönündeki baskılar nedeniyle çocuklarını da alıp Gaziantep'e taşınan Afşin, kendilerini zorla geri getirmek için gelen bir akrabasını vurunca 8 yıl cezaevinde yatmıştı. Ağıtlarının büyük kısmı ölüm ve acı üzerine olan Emine Afşin, geçen ay rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan KOVID-19 testi pozitif çıkınca hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. İlerlemiş yaşı nedeniyle çeşitli hastalıkları bulunan Afşin, hastanede yapılan tedaviye yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. Afşin'in cenazesi Ahmet Şireci Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Afşin'in ailesi, yakınları ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkececi, il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Afşin'in ölüm üzerine yazdığı bir şiirinden:

Ölüm kefene sarmaz mı sandın!

Nice selvi boylu, ince dallılar

Sırma saçlı, ince telliler

Kudretten çekilmiş karagözlüler

Misk amber gibi kokan nazlılar

Onlar da ölür!

Güvenme bu dünyaya

nice senin gibi kahramanlar geldi bu dünyaya...