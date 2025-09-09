Yaşlılarda kilo değişimi bilişsel gerilemeyi hızlandırıyor

ABD'DE yapılan araştırma, 65 yaş üstü yetişkinlerde düşük kilolu olmak ya da kiloda yüzde 5'ten fazla değişimin diğerlerine kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme ihtimalini artırdığını gösterdi. Euronews'te yer alan habere göre, Pensilvanya Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 2011–2021 yılları arasında yapılan 4 bin 304 kişinin verileri incelendi. Bu veriler, katılımcıların hafıza, yönelim ve bilişsel yeteneklerini ölçen testleri içerirken, zihinsel performanslarını değerlendirmek için tek bir bileşik endekste birleştirildi. Sonuçlara göre, kilosu sabit olan kişilerde bilişsel gerileme en düşük seviyedeyken, kilosu en çok değişenlerde gerileme oranı iki ila dört kat daha yüksek bulundu. Araştırma sonuçları Obesity dergisinde yayımlandı.