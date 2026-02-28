Yaşlıların iftar sofrasını ‘Vefa Ekipleri’ kuruyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki "Vefa Ekipleri", ramazan ayında da yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayının manevi iklimiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların iftar yemeklerini hazırlıyor, ev temizliği ve kişisel bakımlarına destek oluyor. Böylece gönül köprüleri kuruluyor. Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürdürülen Ulusal Vefa Programı için bu yıl 5.1 milyar lira kaynak ayrıldı. Geçen yıl yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığı Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 132 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.