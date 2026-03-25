Yaşlıların telefonlarına yurtdışı arama kısıtlaması

Giriş Tarihi: 25.03.2026

Rusya'da telefon dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni yasal düzenleme, 60 yaş üzerindeki vatandaşların sabit hatlarının yurtdışı aramalara tamamen kapatılabilmesiini öngörüyor. Duma'da kabul edilen tasarıya göre, özellikle yaşlı nüfusun dolandırıcılık aramalarına daha açık olması nedeniyle bu adımın atıldığı belirtiliyor. Düzenleme paketinde çocuklara yönelik ek önlemler de bulunuyor. Dijital platformların, telefon numarasının bir yetişkine mi yoksa çocuğa mı ait olduğunu kontrol ederek erişim kısıtlamalarını buna göre belirlemesi öngörülüyor.

