Hem yumuşak hem organik yastık kullanmak isteyenler ilk tercihi tabi ki yün yastıktır. Yün yastık yapımında kullanılan yün miktarına genellikle kilo üzerinden karar verilmektedir. İlk kez yün yastık yapacak olanların incelediği konuların başında yastığa kaç kilo yün konur, bir yastık kaç kilo yünden yapılır soruları yer almaktadır.

Yastığa Kaç Kilo Yün Konur?

Uzmanlar tarafından rahat bir uyku ve nefes alışverişi için yün yastık önerilmektedir. Aynı zamanda yünün kışın sıcak tutan yazın ise terletmeyen yapısı olduğu için yün yastık ve yorganlar oldukça sağlıklıdır. Yün yastık yapımında standart 50x70 cm ölçülerindeki bir yastık kılıfına ortalama 1 ila 1.250 kilogram yün konmaktadır. Daha hafif ve yumuşak yastık tercih edenler için ise 750 gram ila 1 kilo arası yün konması gerekir.

Bir Yastık Kaç Kilo Yünden Yapılır?

Çeyizlerin ve annelerin yüklüklerinin vazgeçilmezi olan yün yastıklar günümüzde de sıkça tercih edilmektedir. Standart ölçülerde bir yastık yaklaşık 1 ila 1 buçuk kilo yünden yapılmaktadır. Bu rakamlar yastıkta kullanılan yünün yapısı, yastıkta tercih edilen yumuşaklık oranı gibi etkenlere göre değişebilir.